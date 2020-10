Lidé bděte..... alebo ako ľuďom u nás šibe

Roky som už nepísal žiadny príspevok ale nedá mi nereagovať na to čoho je davová psychóza schopná. Jedno porekadlo hovorí, že: „Vesmír a ľudská hlúposť sú nekonečné, no tým prvým som si nie až tak veľmi istý.“

Určite sme počuli, čo sa stalo tento týždeň, konkrétne v piatok večer (23.10.2020) v košickej nemocnici na Rastislavovej ulici. Kto nie, tak len v krátkosti. (https://www.facebook.com/advokatka.sk/)

Pri príjme do pôrodnice chceli lekári urobiť budúcej mamičke test na COVID-19, ktorý ale ona odmietla. Má na to právo. Na základe toho ju upozornili, že ju po dobu karantény, teda 10 dní budú musieť oddeliť od dieťaťa. To spustilo celú reťaz ďalších udalostí, ktoré by bolo potrebné asi uviesť na pravú mieru. To už asi nezvládne nikto, ale skúsme sa zamyslieť a použiť zdravý sedliacky rozum, nie emócie.

Na začiatok je potrebné povedať, že okrem bábätka, rodiacej mamičky a zdravotníckeho personálu je v celom procese zainteresovaná aj budúca potencionálna babička, právnička, policajti a polovica národa. Natíska sa otázka, či ide o pôrod vysielaný On-line v priamom prenose? V dnešnej dobe nič nezvyčajné, ale vôbec to tak nie je. Potom je na mieste otázka, čo v celom procese robia tí ostatní? Aj mňa to zaujalo, preto som si pozrel všetky informácie bližšie a zaujalo na množstvo nezrovnalostí.

Pri čítaní ma možno obviníte, že som zaujatý proti lekárom, či právnikom alebo som konšpirátorom najhrubšieho zrna. Nie nie som, teda aspoň o tom neviem, aj keď dobrú konšpiráciu mám rád vo filme, či knihe. Ešte kým poviem pár slov, považujem za potrebné povedať aj to, že moja manželka je lekárka a dcéra právnička. Obe ich mám veľmi rád, vážim si ich prácu, ako aj prácu ich kolegov, ktorých mnohých osobne dobre poznám.

Vypočul som si celú nahrávku a vynorilo sami niekoľko otázok. Teraz skúsme pohľadať odpoveď len na dve, ktoré majú nejakú relevanciu. Odpovede na ostatné otázky by boli len špekulatívne alebo ak chcete konšpiratívne.

Prečo chceli lekári pacientku pred prijatím testovať?

Pokaľ viem, tak pri príjme na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, a nie len tam, sa robia pri príjme testy bežne už niekoľko desaťročí. Prečo? Dôvod je jednoznačný. Kvôli zabráneniu prenosu akýchkoľvek infekčných chorôb, baktérií, či vírusov do prostredia kde to nie je žiadúce. Uvedomte si, že pri tejto práci ide o život, ako doslova a to ešte viacnásobne. Videli ste už pôrod? Ja osobne nie, ale uvedomte si, že sa tu pracuje s krvou, plodovou vodou, či inými telesnými tekutinami. Presne tak, moč ani výkaly nie sú zriedkavým javom pri pôrode, a to je holý fakt. To všetko v jednom čase a na jednom mieste. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí prácu pôrodníkov robia. Nebyť ich, tak by sme tu dnes asi mnohí neboli.

Predstavte si, že by prišla pacientka s nejakým vírusom, baktériou či parazitmi v tele a neotestovali by ju na bežné, ale aj menej bežné potenciálne hrozby, ktoré by mohli byť pre novonarodené bábätká životu nebezpečné. Rodiace dieťatko sa môže pri pôrode nadýchnuť takého niečoho a okrem toho, že je to niečo cudzorodé to môže byť aj infekčné. Nie ďakujem.

Bez vylúčenia možných zdrojov ohrozenia by mohlo dôjsť k prenosu ochorenia na nie len na dieťa, ale aj všetkých, kto s ním budú pracovať. Infekčnými sa stali všetci čo boli pri pôrode a okrem prostredia pôrodnice by takéto ochorenie pokojne rozniesli nielen po oddelení na iné rodičky a bábätká, ale doniesli by si ho aj domov, ku svojim blízkym. Ako sa tomu dá zabrániť?

Je niekoľko ciest. Prvou cestou je testovanie, a to úplne na všetko čo by mohlo ohroziť kohokoľvek. Čo všetko sa testuje by vedeli povedať priamo lekári, ale ja by som testoval prítomnosť vírusov, baktérií a aj parazitov.

Druhá cesta má niekoľko kritických rázcestí. Prvá možnosť je vyhnúť sa takémuto potenciálnemu ohrozeniu. To však v prípade lekárov nie je možné, lebo by porušili Hippokratovu prísahu. Zostáva im teda len jediná možnosť izolovať takýto zdroj od ostatných pacientov. Predstavte si, že by to neurobili a v dôsledku toho by Vám umrela manželka, sestra, dcéra, alebo to malé dieťa. Kto by bol vinný? Asi ten, kto také niečo umožnil a podľa trestného poriadku by dostal 1-5 rokov na tvrdo. Tak ľudia, rozmýšľajte trochu. Testy pri prijímaní pacientov skrátka boli, sú a dúfajme, že aj naďalej aj budú bežnou praxou prijímania rodičiek.

Prečo chceli dieťa odobrať matke?

Pred niekoľkými rokmi, keď sme sa narodili my, tak bola bežná prax, že sme boli, my novorodenci, inde ako naše mamičky. Dôvody boli rôzne a nik sa nepozastavoval nad tým, že ma moja mamka mohla vziať do náručia len vtedy keď som bol, alebo podľa dennej doby mal byť hladný. Viem, že dnes je to v niektorých nemocniciach iné a mamičky sú často s bábätkami spolu na izbe.

Dôvod na postup lekárov tomto prípade bol absolútne jednoduchý. Práve preto čo som napísal o pár riadkov vyššie.

Už Ste niekedy počuli, že by matka alebo iný rodič, či príbuzný predčasne narodeného dieťatka volali právničke, že jej vzali dieťa a uložili ho do sterilného prostredia v inkubátore? Ja ešte nie. Že Ste o takej kravine ešte nepočuli? Aj to je dobre, ani ja. V tomto prípade ide presne o to isté. Lekári chceli, na nevyhnutne potrebnú dobu 10 dní, oddeliť potenciálne infekčnú matku od potenciálne zdravého malého človiečika. Prečo? Aby mohli po pár dňoch spolu ísť domov a tešiť sa z toho, že majú jedna druhú.

Podľa môjho laického názoru a myslím, si že na to nie potrebné mať vysokú školu, aby bolo nad slnko jasnejšie, že lekári postupovali absolútne správe, dokonca nad rámec bežnej rutiny. Bežne sa to robí tak, že lekár musí pacientovi povedať čo sa chystá urobiť, musí ho oboznámiť so všetkými potenciálnymi ohrozeniami a pacient musí dať na niečo také písomný súhlas. Však to poznáte, volá sa to informovaný súhlas. Existuje ale aj výnimka, a to v prípade stavu, kedy je ohrozený život pacienta. Vzhľadom na to že mamička, o ktorú v tomto prípade ide (myslím tú čo rodila, nie tú čo telefonovala) bola už v procese pôrodu, tak to lekári pokojne celé mohli urobiť aj inak. Mohli celý pôrod vyhlásiť, za život ohrozujúci stav a vtedy nie je potrebný súhlas pacienta na urobenie lekárskych úkonov, ktoré sú nevyhnutné. V takomto prípade je možné urobiť všetky odbery a v prípade potvrdenia akéhokoľvek infekčného ochorenia oddeliť zúčastnených, v tomto prípade matku a dieťa, od seba. Lekári však zvolili v danej situácii postup, ktorý bol vhodnejší. Vzhľadom na to, že bábätko nebolo ešte ani v nedeľu na svete (25.10.2020), tak asi postupovali absolútne správne.

Všimli ste si? Snažil som sa maximálne vyhýbať slovu COVID-19, ako aj osočovaniu ktorejkoľvek zúčastnenej strany. Tak teraz mi povedzte o čo tu vlastne ide.